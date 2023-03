La nudità dei corpi nella danza Riecco le coreografie di Luna Cenere

Quattro anni fa, con il suo Genealogie, Luna Cenere si era fatta notare in Romagna in veste di giovane coreografa, selezionata nell’ambito del progetto Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. L’artista oggi 35enne torna in Romagna con un doppio appuntamento. Prima tappa a Santarcangelo, dove oggi (18,30) la danzatrice e coreografa dialogherà con Rosalba Ruggeri e Igor Colussi (Ater) in un incontro dal titolo Genealogie di Cenere che si svolgerà al Teatro Il Lavatoio. Domani tappa a Longiano con il nuovo lavoro Shoes on che vede in scena i performer Michele Scappa e Davide Tagliavini: la coreografa continua ad esplorare le possibilità artistiche dei corpi nudi nell’ambito della danza.