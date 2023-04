La nuova Cagnona vuole ripartire dal lungomare

L’onda lunga del nuovo lungomare per rilanciare l’intera zona nord del territorio comunale. Programma ambizioso quello annunciato dall’associazione di promozione turistica La Nuova Cagnona, che associa 76 attività, che ha cambiato ’timoniere’ e direttivo. E punta ad allestire un calendario di eventi, ma anche fare segnalazioni lampo e piccoli interventi anti degrado. Nonché nuova illuminazione a led nelle zone più frequentate. Spettacli ed eventi da mettere a punto insieme a Comune e Fondazione Verdeblu. Il tutto sulla scia del corposo intervento di riqualificazione in corso sull’arenile, con il nuovolungomare ciclopedonale intitolato a Raffaella Carrà, che come effetto collaterale sta portando alla realizzazione di nuovi stabilimenti balneari e chioschi bar su oltre un chilometro di spiaggia. "Abbiamo allo studio nuovi progetti ed eventi mirati a un ulteriore sviluppo della Cagnona – anticipano il nuovo presidente l’ingegner Nunzio Guerriero e i nuovi consiglieri – che merita di essere sempre più luogo di svago, di passeggiate e di shopping anche in virtù del nuovo lungomare". "Continueremo a valorizzare il territorio della nostra amata Cagnona. Il ricco cartellone di eventi sarà valorizzato dal nostro contributo con la sinergia tra i commercianti ed esercizi pubblici e le varie associazioni con l’obiettivo di rendere partecipe il pubblico e far conoscere un territorio che verrà valorizzato dal nuovo piano dell’arenile col lungomare e i rinnovati stabilimenti balneari". In progetto anche "investimenti in grafiche e comunicazione, decoro e illuminazione a led, a partire da via Panzini e via Cervi". In tema decoro ci sarà "forte attenzione sul territorio col nostro gruppo di volontari in collaborazione con quelli di altri quartieri per segnalare situazioni sulle quali intervernire". Il nuovo direttivo, eletto nei giorni scorsi, resterà in carica fino al 2027. Oltre al presidente Guerriero, il vicepresidente Massimiliano Stacchini, la segreteria affidata a Emanuele Gori (Centro sportivo Parco Pironi), tesoriere riconfermato Gianluca Pironi (dell’officina omonima). Tra i consiglieri il ristoratore Mauro Casadei (altra conferma), l’esercente Maurizio Pipitone (new entry) e l’albergatore Sergio Parma.

Mario Gradara