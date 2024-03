La ‘nuova’ Caterina Guzzanti : "Niente maschere, solo me stessa"

Con Secondo lei, testo di prosa che per la prima volta la vede anche alla regia, Caterina Guzzanti, attrice, comica e imitatrice, stasera alle 21 si esibirà nella Sala GranTurismo di Riccione, in piazzale Ceccarini. Lo spettacolo, che s’inserisce nel cartellone de La Bella Stagione di Riccione Teatro, è in sintesi la narrazione dal punto di vista femminile delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia.

Cosa vuole comunicare Secondo lei?

"Parla della paura di esporre la propria fragilità per il timore di essere considerati deboli, di essere non visti, incompresi, giudicati, abbandonati".

Quali sono le dinamiche che secondo lei regolano il rapporto di coppia?

"Credo che l’idea di coppia stia cambiando, anche se a volte mi accorgo che viviamo nelle nostre bolle di persone che ci siamo scelti personalmente o che un algoritmo ha deciso che ci somigliano. Penso che la coppia stia andando verso una direzione di maggiore consapevolezza. Sapere che stare insieme è un valore aggiunto e non una necessità per combattere le paure quotidiane, l’ansia di accendere il telegiornale, il bisogno di arrivare a fine mese. Spero che le donne abbiano più tempo in futuro per guardarsi intorno e scegliere con chi condividere la felicità, cercando prima la propria identità e solidità individuale".

Questa storia invita a riflettere su come la società condizioni le persone e i loro legami più intimi?

"Anche se questo non è assolutamente uno show di personaggi, e infatti non è a mio avviso uno spettacolo per famiglie con ragazzini per gli argomenti trattati, c’è tutta l’ironia della quale non posso fare a meno, neanche in un testo di prosa che ha momenti leggeri, ma anche momenti più profondi. Il messaggio dello spettacolo è che a volte ci intrappoliamo volontariamente in situazioni che ci rendono infelici, a volte entrambi, dalle quali per aspettative sociali e pregiudizi atavici non riusciamo a sottrarci".

Ha detto stop alle imitazioni perché si diverte in un altro modo?

"Vedrete una versione di me che per molti sarà nuova: niente personaggi niente maschere niente voci, solo me, al massimo della mia espressività, in un racconto intimo che farà ridere e soffrire, un inno alla verità dell’amare in cui non si riesce mai a essere sinceri fino in fondo".

Cos’è per lei la risata?

"La risata è un ottimo rifugio nella quotidianità e l’ironia e l’autoironia indispensabili per sopravvivere accanto agli altri. Crescendo ho capito che non sono più disposta a investire del tempo con chi non sa ridere di sé. Lo trovo un indicatore di stupidità".

Nives Concolino