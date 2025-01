La nuova ciclabile a San Vito nel ricordo di Roberto Moretti

La nuova pista ciclabile di San Vito porta in dote il ricordo a Roberto Moretti (nella foto). Sono passati 5 anni dalla scomparsa del compianto assessore e consigliere comunale, spentosi nel 2020 ad appena 49 anni per un tumore. E sabato l’inaugurazione della nuova ciclabile tra la frazione e Santarcangelo, che corre lungo via San Vito fino a piazza Fratelli Rosselli, sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Moretti. Alla cerimonia sarà svelata una targa in sua memoria. Roberto andava fiero delle sue origini sanvitesi. "Da assessore ai lavori pubblici – ricorda il sindaco Filippo Sacchetti – si adoperò con grande impegno per avviare la progettualità che ha portato alla realizzazione della nuova ciclabile".

Il nuovo percorso ha una lunghezza complessiva di circa un chilometro. Nel primo tratto di 550 metri sul lato del fiume Uso la pista ciclabile ha una superficie in calcestruzzo drenante per consentire all’acqua di raggiungere le radici degli alberi presenti sul percorso. Dopo l’attraversamento all’altezza di via del Rovo, la pista prosegue con un secondo tratto di circa 400 metri in asfalto sul lato opposto fino a via don Sturzo. Oltre a raggiungere l’attraversamento davanti alle scuole e piazza Fratelli Rosselli, il percorso continua altri 150 metri lungo la stessa via don Sturzo. Realizzato nell’ambito di un accordo tra il Comune e i privati, il completamento della pista ciclabile ha richiesto un investimento di circa 650mila euro (tutti a carico dei privati). Sabato il taglio del nastro, a partire dalle 11,30. Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro si pedalerà lungo la nuova pista ciclabile, per poi concludere l’inaugurazione con il rinfresco offerto dalla Pro Loco di San Vito.