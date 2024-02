La nuova ciclabile corre veloce: "Ma guai a lasciarla incompleta"

La buona notizia è che il cantiere per realizzare la pista ciclabile tra Santarcangelo e San Martino dei Mulini procede spedito e gli operai lavorano tutti i giorni, festivi compresi. "Una piacevole sorpresa vedere come i lavori non si interrompano nei festivi. Perché i residenti – attacca Barnaba Borghini, consigliere di Bene in comune – ricordano bene il cantiere da poco concluso sul ponte sul Marecchia". Mesi di disagi, per il senso unico alternato imposto dal cantiere, e "lavori sempre fermi dopo le 17 e durante i weekend". "Troppe volte – continua Borghini – l’amministrazione aveva risposto con arroganza alle lamentele dei cittadini, dicendo che non era possibile fare turni sul cantiere durante le lunghe giornate in estate o nei weekend". Ma per Borghini resta da risolvere "la questione dell’ultimo tratto della ciclabile che dovrà collegare il ponte, lato Santarcangelo, con il percorso esistente. Senza questo tratto la nuova ciclabile sarà inutile e anzi pericolosa". Borghini poi propone al Comunbe di valutare il progetto ’adotta una ciclabile’ "già attuato in altre città", in collaborazione con aziende che si prendano cura dei percorsi ciclopedonali "in cambio di spazi pubblicitari".