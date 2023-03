La nuova ciclabile prende forma

L’ultimo tratto della pista ciclabile che collega Santarcangelo alle frazioni San Martino e Sant’Ermete è in mano ai progettisti. L’amministrazione ha affidato proprio in questi giorni la progettazione di fattibilità tecnica e economica, per la realizzazione dell’ultimo che collegherà il capoluogo con San Martino e Sant’Ermete, e per il rifacimento del ponticello stradale sul rio Mavone in via Cupa Sant’Ermete. Dopo l’approvazione dei progetti esecutivi per la passerella a sbalzo sul ponte del fiume Marecchia e il proseguimento, in direzione San Martino de Mulini, del collegamento ciclopedonale fino al cimitero, l’incarico prevede la progettazione dell’ultimo tratto, compreso tra ponte e pista ciclopedonale già esistente, che termina alla rotonda con la strada di Gronda. Quasi 2.900 euro il costo dell’incarico, affidato alla società ingegnera Marco Monaci di Modena.