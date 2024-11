La nuova ciclabile sarà pronta solo in estate: "Ciclisti sulla passerella ancora in costruzione"

Il nuovo ’ponte’ per i ciclisti sul Marecchia è quasi pronto. Ma bisognerà attendere mesi, prima che la passerella ciclopedonale costruita a fianco al ponte venga aperta al pubblico. Il Comune di Santarcangelo, prima, vuole realizzare anche l’ultimo tratto della ciclopedonale: dal ponte fino alla strada di Gronda. E i lavori non saranno conclusi prima dell’estate 2025. Quest’ultimo tratto della ’tribolata’ ciclopedonale (per i ritardi accumulati e i progetti cambiati in corsa) da San Martino dei mulini a Santarcangelo, costerà 190mila euro. Il progetto è stato approvato in giunta nei giorni scorsi.

"Il percorso ciclopedonale per San Martino dei Mulini comincia a prendere la sua forma definitiva – osserva la vicesindaca Michela Mussoni – dopo tanti mesi di lavoro necessari alla realizzazione di un’opera strategica per la mobilità sostenibile di Santarcangelo". La nuova passerella – come detto – è quasi pronta. In questi giorni è stata fatta la soletta in cemento. L’opera sarà ultimata "tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025". "C’è un problema – segnala Italo Piscitelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia – Anche se la passerella non è ancora aperta ed è un cantiere, ci sono tanti ciclisti che già la usano perché mancano le transenne per vietare l’accesso. Una situazione molto pericolosa: qualcuno potrebbe farsi male. Cosa aspetta il Comune a metterla in sicurezza?".

Sui tempi dell’opera, "siamo in forte ritardo. Finalmente si arriva in fondo. La nuova ciclopedonale è un’opera molto attesa dai residenti di San Martino dei mulini e Sant’Ermete – riconosce il capogruppo di Alleanza civica, Barnaba Borghini – Ma servono nuove ciclabili anche per collegare al centro le altre frazioni, e una maggiore cura e manutenzione per quelle esistenti".