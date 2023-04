La nuova Ferrari edificio green che fa scuola

La scuola Ferrari di Rimini esempio di edilizia scolastica green e di sostenibilitù. Un edificio che fa scuola anche in Europa. L’altra mattina l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e la preside Chiara Giovannini, insieme a Chiara Fravisini (dirigente comunale) e Laura Berardi (l’architetto del Comune che ha diretto i lavori) hanno accolti sei docenti provenienti da alcune scuole di Lovech, Bulgaria. La visita rientra in un progetto europeo che mira a migliorare lo sviluppo sostenibile nella scuole, attraverso lo sviluppo della cultura scolastica grazie a progetti formativi di mobilità e scambio.

Il gruppo di insegnanti è stato condotto in visita al nuovo edificio (inaugurato pochi mesi fa), che fa parte delle green school del nostro territorio. Morolli, la Fravisini e la Berardi hanno illustrato le diverse caratteristiche green dell’edificio, tra cui i pannelli fotovoltaici per l’efficientamento energetico, e ancora il ricircolo delle acque piovane (riutilizzate per annaffiare le piante) e la pavimentazione assorbente e drenante, che impedisce il sovraccarico del circolo fognario, evitando il fenomeno degli ingorghi nel caso di forti piogge. La visita della delegazione bulgara testimonia la bontà del progetto della nuova scuola, diventata un simbolo della sostenibilità ambientale e portata come esempio di edificio green in vari progetti in ambito europeo.

m.v.