La nuova frontiera. L’idrogeno si fa spazio: "Grande opportunità per una crescita green"

Sul palcoscenico di Key 2025 c’è spazio anche per l’idrogeno: è una delle strade per accelerare la decarbonizzazione in tanti settori strategici. Tra i padiglioni della Fiera l’idrogeno trova un posto dedicato con Hype (Hydrogen power expo), una vera e propria sezione all’interno della rassegna dedicata a tecnologie, progetti ed evoluzioni future con le aziende impegnate nella transizione energetica proprio attraverso l’idrogeno. In Italia è H2It, l’Associazione italiana idrogeno, che si propone di creare le condizioni politiche e normative per lo sviluppo di un mercato che applichi e utilizzi questo elemento, nonché di promuovere il suo utilizzo attraverso la partecipazione pubblica e privata.

"Siamo presenti a Key come associazione che riunisce le aziende che fanno parte della stessa filiera all’interno di un unico padiglione – spiega Cristina Maggi, direttrice di H2It –. Una realtà che si è sviluppata negli ultimi anni in quanto questo settore sta nascendo e sta sviluppando un vero e proprio mercato. Attraverso la fiera cerchiamo di sviluppare quelle che potranno essere le collaborazioni, dando visibilità alle nostre aziende, creando occasioni di confronto sempre intorno al tema dell’idrogeno. Quindi sviluppare convegni che possano approfondire temi che stanno a cuore al settore, ma che possano anche dare modo a tutti quelli che frequentano la fiera di informarsi sul vettore energetico, capire come è strutturata la sua filiera, come si sviluppa e quali sono le sfide che il settore sta affrontando e affronterà. Un’occasione per fare il punto della situazione e capire quali sono le effettive potenzialità economiche che si possono generare da questo settore".

Una tecnologia, quella legata all’idrogeno, che rappresenta sempre di più il futuro dell’energia pulita, visto che l’Unione Europea prevede di arrivare a produrne 20 milioni di tonnellate entro il 2030 e il Pnrr italiano investirà 3,64 miliardi di euro nella sua filiera. "Le prove da superare sono ancora tante, il nostro settore deve essere completamente formato – riprende Maggi –. Ci attendono sfide legislative e costi da sostenere, ma le aziende stanno investendo tanto per sviluppare soluzioni per essere sempre più competitive a livello nazionale ed internazionale. Quello che ci aspettiamo è avere sempre più rilevanza all’interno di Key in quanto quello dell’idrogeno è un comparto da tenere d’occhio e crescerà andando a braccetto con lo sviluppo delle varie fonti di energia rinnovabile".

Federico Tommasini