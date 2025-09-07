"La Nuova Lac non riaprirà più" . Bonus ai 32 dipendenti licenziati

Ci hanno provato i lavoratori di Nuova Lac e i sindacati, a salvare il salvabile. Hanno presentato alla proprietà anche la proposta di rilevare una parte dell’attività. Nulla da fare: i capannoni della storica azienda di Santarcangelo, aperta nel 1962 e specializzatasi negli anni nel lavaggio e nel trattamento di tessuti per la moda (jeans in primis) verranno venduti. La produzione è cessata il 31 luglio, da allora i 32 lavoratori di Nuova Lac sono in cassa integrazione. I soci proprietari dell’azienda hanno già smobilitato macchinari e impianti. I vari tavoli di confronto tra lavoratori, sindacati, istituzioni e i vertici di Nuova Lac non hanno portato a soluzione alternative alla chiusura definitiva.

"La proprietà – conferma Daniele Baiesi, segretario della Fiom-Cgil che ha seguito in prima persona le trattative – è rimasta ferma sui suoi passi. Abbiamo fatto alcuni tentativi per cercare di dare continuità all’attività. E con la Lega Cooperative è stata valutata l’ipotesi di cedere in affitto parte dello stabilimento ai lavoratori: avrebbero formato insieme una cooperativa per portare avanti l’attività. Niente da fare, purtroppo. I soci della Nuova Lac ci hanno ribadito di non essere interessati a cedere l’attività ad altri. Hanno deciso di chiudere definitivamente".

Secondo i ben informati i titolari della Nuova Lac sarebbero già in trattativa per vendere i capannoni. "Ci siamo dovuti arrendere di fronte alle loro intenzioni – allarga le braccia Baiesi – Non ci sono spiragli per riuscire a portare avanti l’attività".

Nel frattempo sono proseguiti gli incontri per arrivare all’accordo coi lavoratori. Che hanno ottenuto la cassa integrazione fino al 31 dicembre, con possibilità di rinnovo fino al luglio 2026. "Abbiamo cercato di strappare le migliori condizioni possibili. Alla fine è stato siglato un accordo per la mobilità di tutti e 32 dipendenti, con un incentivo per chi riuscirà a trovare un altro lavoro prima della fine della cassa integrazione. L’azienda erogherà un incentivo – pari a vari mesi di stipendio – ai lavoratori ricollocati. Abbiamo ottenuto anche altre garanzie. Niente da fare invece sulla richiesta di garantire la continuità dell’attività cercando nuovi acquirenti o lasciando gestire la Nuova Lac agli stessi lavoratori".