"La nuova Marecchiese? La progetterà Anas"

A progettare la ’nuova’ Marecchiese "ora ci penserà l’Anas", assicura la Provincia, dopo che l’architetto Edoardo Preger ha – letteralmente – gettato la spugna di fronte alle resistenze di alcuni sindaci, contrari alle proposte avanzate. Ma nel frattempo iI tempi per riqualificare la Marecchiese ancora una volta si allungano, dopo che sono già trascorsi tre anni. Era il 2020 quando la Provincia, il Comune di Rimini e quelli della Valmarecchia affidavano all’architetto Preger e al suo studio l’incarico per progettare la nuova Marecchiese. Un progetto finito in una strada senza uscita. La settimana scorsa infatti, nell’ultimo incontro con la Provincia e i Comuni della valmarecchia, Preger ha rassegnato le dimissioni e rinunciato all’incarico. E adesso? Il 26 luglio si terrà un nuovo incontro tra Provincia e Comuni. "Ma le nostre famiglie, le nostre imprese non possono più aspettare. Il rischio, senza una nuova Mareccheise, è che la vallata continui a spopolarsi", è l’allarme lanciato da Aessio Amantini, portavoce del comitato ’Valmarecchia futura’.

Chiamata in causa, ieri la Provincia ha cercato di fare chiarezza sulla spinosa vicenda. Ricordando che insieme ai Comuni di Rimini e tutti quelli della Valmarecchia, ovvero Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, Talamello, San Leo, Maiolo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli e Casteldelci, "è stato sottoscritto con l’Anas un accordo sulla Marecchiese". Un accordo "per la redazione di uno studio sui trasporti, sul progetto di fattibilità delle varie ipotesi di viabilità, sull’analisi di costi e benefici relativi". E Preger "ha completato il lavoro e consegnato un ampio studio, che restituisce un quadro esaustivo su traffico e incidentalità e alcune ipotesi per la nuova viabilità della Marecchiese". Ma le ipotesi, in particolare per i tratti tra Ponte Messa e Ponte Baffoni e l’abitato di Secchiano, così come quello di Ponte Ponte Verucchio e il collegamento alla Statale 16, non hanno trovato il consenso di molte delle amministrazioni coinvolte. "Nell’impossibilità di condividere con tutte le parti interessate le soluzioni ipotizzate – conclude la Provincia – si è ritenuto opportuno, con i sindaci di Rimini e della Valmarecchia, consegnare il progetto di Preger ad Anas, demandando a quest’ultima la definizione puntuale delle soluzioni definitive". I sindaci hanno fretta, e il primo cittadino di Novafeltria Stefano Zanchini si augura che "l’incontro del 26 luglio segni finalmente un deciso passo in avanti".

m.c.