"La nuova Marecchiese per salvare le aziende"

"La nuova via Marecchiese è una infrastruttura assolutamente necessaria, fondamentale da un lato per la sicurezza dei residenti, dall’altro per

le imprese in Valmarecchia: non si può impiegare un’ora e passa per raggiungere Rimini". Quella di Paolo Maggioli, prima da presidente di Confindustria Romagna, ora da membro del direttivo regionale degli industriali, è una battaglia ’antica’. Cui l’imprenditore non rinuncia. "Oggi chi percorre la Marecchiese – continua – è di fatto costretto a un percorso ad ostacoli. Che non fa bene a chi abita nella vallata, per la pericolosità assoluta dell’arteria stradale, teatro negli anni, come si sa, di tanti, troppi incidenti anche mortali. Nè fa bene alle aziende, anche di grandi dimensioni, a partire dalla Valpharma, forse la più distante, ma anche tante altre, che faticano a crescere e a lavorare". "Aziende importanti – continua Maggioli – che se andassero via da quel territorio causerebbero un terremoto sociale, in termini di impoverimento e desertificazione dell’economia locale, di perdita di posti di lavoro, diretti e dell’indotto".

"Ma quella che chiediamo da anni – continua – non è una ’strada per le aziende’. La Valmarecchia è anche un luogo bellissim,o turisticamente rilevante, da San Leo a Pennabilli a tanti altri borghi". Bello e impossibile: "Non stupisce la continua perdita di residenti, perché abitare nella vallata è sempre più complicato. E i collegamenti viari sono il cuore del problema". Un progetto per il potenziamento della via Marecchiese era stato presentato dal Comitato all’ente provinciale, ma non sinora non se n’è fatto nulla. "Condivido il grido d’allarme del nuovo presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, che invita a frenare lo spopolamento attraverso la creazione di servizi e lavoro. Credo che la Provincia ora darà un nuovo impulso".