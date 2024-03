La nuova piscina ’soffoca’ il parco. I comitati: "Più aree verdi a Viserba"

Il progetto di riqualificazione del parco ‘don Tonino Bello’ a Viserba, con i lavori che inizieranno in autunno (dureranno un anno), ha sollevato un vespaio tra residenti e comitati. "Con i suoi quasi 25mila abitanti, Viserba è la frazione a più alta densità abitativa di Rimini – osserva Gabriele Bernardi, portavoce della ’Viserba che vorremmo’ – Il nuovo parco è bello e arricchisce la zona della piscina, peccato sia un po’ piccolo. Vero che ci sarà verde pubblico anche all’ex Corderia, ma questo nascerà al ’costo’ di altri mille abitanti previsti nella nuova area residenziale in costruzione. Questo significa che il verde pro capite dei viserbesi rimane invariato, quindi scarso. La piscina è un’opera molto attesa, ma serve più verde. Il Comne potrebbe acquisire un terreno agricolo adiacente, di 6mila metri quadrati, per ampliare così il parco".

Non fa sconti invece il comitato ’Viserbapuntoacapo’, da sempre scettico sul progetto della piscina. "Della proposta di riqualificazione del parco contestiamo due punti – dice Marco Gobbi, presidente del comitato – Prima di tutto, il fatto che il Comune abbia già pronto il progetto definitivo senza essersi confrontato con i cittadini. Quando venne illustrato il progetto della piscina si parlò brevemente pure del parco: la soluzione era diversa da quella resa nota ora. Nel merito: non si può definire quello un parco inclusivo, per la presenza della salita naturale costituita della falesia che costeggia via Sacramora; l’area dei campi sportivi è troppo vicina alle case; la pista ciclabile viene tagliata più volte dal percorso pedonale, con evidenti problemi di incrocio tra i due flussi; la prevista area sgambamento cani è scomparsa. Quanto al verde, sono stati abbattuti alberi con mezzo secolo di vita e alle nuove piante previste servirà altrettanto tempo per crescere e fare ombra". Su un punto i due comitati sono d’accordo: chiedere al Comune di acquisire l’area privata agricola non utilizzata confinante con il parco: "Sarebbero 6mila metri dove poter piantumare alberi di alto fusto, cosa che nell’attuale parco non è possibile per la presenza della vasca di laminazione. La zona, a quel punto, diventerebbe davvero uno spazio riqualificato per Viserba". Intanto l’altro sera, in consiglio, l’assessore allo sport Moreno Maresi ha fatto il punto sui lavori alla piscina: il cantiere dovrà terminare entro l’estate 2025, seguiranno poi i necessari collaudi e l’inaugurazione è prevista a gennaio del 2026. Per la gestione dell’impianto e dei servizi collaterali (bar e negozi) si effettuerà una gara pubblica. Per l’utilizzo degli impianti sarà previsto un diritto di prelazione, su giorni e orari, a favore delle società che attualmente usano la piscina comunale al Flaminio. In ogni caso, chiunque gestirà la piscina a Viserba dovrà applicare le stesse tariffe vigenti oggi.