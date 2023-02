"La nuova proroga alle concessioni sarà la Waterloo di noi bagnini"

Proroga di un anno, fino a due se ’necessario’. Via libera delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato agli emendamenti sui balneari. Le attuali concessioni restano valide fino al 31 dicembre 2024, con cinque mesi in più di tempo per la mappatura delle spiagge date in concessione, che altrimenti scadrebbe il 27 febbraio, e istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio, con funzioni consultive, a cui partecipano i ministri competenti, le Regioni e le associazioni di categoria. Nel caso si dovessero verificare impedimenti oggettivi all’espletamento delle gare, le attuali concessioni possono restare valide fino al 31 dicembre 2025. Grasso che colaper chioschisti e bagnini? "Per niente, questa storia rischia di diventare la nostra Waterloo – attacca Mauro Vanni, presidente Confartigianato Imprese Demaniali –. Non serve una nuova proroga, serve una normativa chiara che tuteli il settore balneare e consenta la ripartenza degli investimenti fermi da anni. La proroga di un anno non incoraggia certo a far ripartire gli investimenti, perché mancano le certezze per gli operatori. Il che va a discapito del nostro intero sistema turistico, della nostra offerta, e in ultima analisi dei turisti stessi". "Si rischia anche di essere sommersi dai ricorsi – prosegue Vanni –. La proroga non reggerà di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021. Credo che i tribunali dovranno dare ragione a chi presenterà i ricorsi, e sappiamo che c’è chi li ha già pronti, pretendendo il rispetto dalla tempistica già fissata, annullando la precedente proroga al 2033".

Uno scenario fosco per gli attuali concessionari quello che evoca Vanni: "A quel punto – insiste – perderemo anche la proroga precedente, fissata in determinati casi di ’difficoltà oggettiva’ al 31 dicembre 2024 dal governo Draghi quando ha emanato il decreto concorrenza, che conteneva anche disposizioni rispetto alle concessioni balneari. Non solo: la mia preoccupazione è che la politica, diciamo così, ’si adagi’ su questo nuovo slittamento, mentre invece dovrebbe agire senza perdere altro tempo".

In quale maniera è lo stesso predidente dei balneari di Confartigianato a indicarlo: "Vanno varati i decreti attuativi della normativa già approvata. Noi da mesi chiediamo al governo di aprire un tavolo tecnico con Regioni, Comuni e associazioni di categoria per confrontarci sui contenuti delle disposizioni operative per procedere con le assegnazioni degli arenili".

"Se questa nuova proroga serve al governo per l’emanazione dei decreti attuativi va bene – fa eco Fabrizio Pagliarani, presidente del Consorzio operatori balneari Marina riminese di Confesercenti –. Ma non si deve perdere alro tempo. Per far ripartire gli investimenti serve una normativa nazionale, e un nuovo piano dell’arenile comunale".

Mario Gradara