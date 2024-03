La nuova Rimini Marathon. Percorso dimezzato: "Ma sarà un successo"

Aprile significa Rimini Marathon nel panorama sportivo cittadino. La nona edizione della corsa avrà luogo domenica 14, ma già da venerdì 12 l’organizzazione metterà in moto accoglienza, eventi e iniziative. La novità, un cruccio dell’edizione 2024, è che non si tratterà di maratona lunga, quella della distanza ordinaria e storica di 42 km e 195 metri, ma di half marathon, vale a dire mezza maratona. "Il no alla distanza regina ha rappresentato per noi una scelta sofferta – dice Simone Campolattano del comitato organizzatore -. È comunque una scelta nostra: Rimini è una città in continuo cambiamento e noi ci siamo voluti adattare". Dunque zero polemiche da parte del comitato e tutte le energie profuse per un evento 2024 con tante novità, a partire dalla nuova location del villaggio, il Club del Sole a Viserba, che potrà ospitare i partecipanti negli alloggi. Sono 2500, al momento, gli iscritti alla gara principale, la "Rimini half marathon", ma nel contesto dell’evento sono nutrite le partecipazioni anche alla Dieci miglia e alla Family Run, sempre in programma nella giornata di domenica. Si correrà sabato, invece, la Kids Run. Non mancheranno i cosiddetti "Spingitori" di carrozzine, per un appuntamento ormai tradizionale e sentito che vedrà anche il coinvolgimento delle scuole riminesi. "Ogni tanto vivere la città in questa maniera, come avviene durante la Rimini Marathon, è molto importante – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Sarà un grande anno di sport per Rimini, con gli Europei di ginnastica artistica, i Mondiali di pattinaggio artistico e la tappa del Tour de France in arrivo qui da noi. Lo sport è un grande volano di socialità e anche un motore turistico importante. Il Paganello e la Rimini Marathon rappresentano un via della stagione degno per la nostra città". Non si parte all’Arco d’Augusto ma si vive in pieno l’atmosfera viserbese per tutte le corse, con start al Club del Sole. Lungomare Rimini centro però verranno adeguatamente coinvolti nel percorso, che consentirà alla parte nord della città di vivere l’effetto half marathon. Si parte venerdì 12 alle 15 con l’apertura della segreteria. Partenza della corsa vera e propria alle 9.30 di domenica 14, con arrivo dei primi atleti intorno alle 10.30. La cerimonia di premiazione della mezza maratona è prevista alle 12.30, sempre al Club del Sole.

Loriano Zannoni