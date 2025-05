La nuova scuola all’ex Maf: via al progetto per la palestra

Lavori in corso per la realizzazione della nuova scuola primaria in via Bellini, ’al posto’ dell’ex Maf, il Centro tennis. La prima struttura scolastica che sarà realizzata ex nuovo, grazie ai 4,3 milioni di fondi ottenuti dal Pnrr, dagli anni Settanta ad oggi (fine lavori nel 2026). Al decollo anche l’intervento per la costruzione della nuova palestra annessa alle elementari (i due edifici saranno quasi adiacenti), che nelle intenzioni degli amministratori sarà di servizio anche in funzione extra-scolastica, aperta ad associazioni esterne.

"Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo – sottolinea l’amministrazione comunale – si metterà in moto anche il cantiere che vedrà sorgere la vicina, nuova palestra già prevista in sede progettuale". "Una struttura altrettanto innovativa – aggiunge – sotto il profilo delle soluzioni scelte, in primis dal punto di vista dei consumi energetici, e architettonicamente coerente con il manufatto che accoglierà la stessa scuola, a partire dalla caratteristica copertura lamellare".

Importante l’impegno economico messo in campo dall’amministrazione Comunale, che coprirà per intero i due milioni e mezzo di investimento "per consegnare alla città uno spazio sportivo moderno e polifunzionale, al servizio dell’attività motoria degli studenti ma a disposizione anche delle realtà sportive del territorio per la disputa di competizioni agonistiche. Baricentro di quella cittadella della scuola, dello sport e della formazione che sta prendendo vita". E che vede poco lontani "la scuola media ex Panzini e la sua palestra, anch’essa oggetto di riqualificazione, nonché il palatenda per il basket, lo stadio Nanni e i campi da calcio, da tennis e da padel del polo sportivo in via Rossini".