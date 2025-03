La nuova scuola Repubblica sarà pronta entro novembre

Il cantiere della nuova scuola primaria Repubblica sta seguendo il cronoprogramma ed ora iniziano già le prime concrete previsioni di apertura del plesso. "Per ottobre, massimo novembre – conferma la sindaca Franca Foronchi – saremo pronti, la scuola verrà completata. Il cantiere è in linea con quanto previsto, siamo molto contenti". Ma dall’iniziale ipotesi di prevedere il trasloco di personale docente, amministrativo ed alunni durante le vacanze di Natale, per iniziare le lezioni nella nuova scuola nel gennario 2026, si è fatta largo negli ultimi mesi l’ipotesi di attendere con calma il successivo anno scolastico, e dunque di procedere con l’inaugurazione della scuola, pienamente efficiente, nel settembre 2026, appunto per l’anno scolastico 2026/2027. "In questo momento la linea della direzione scolastica – conferma anche Baldino Gaddi, dirigente ai progetti speciali – pare quella di prevedere per settembre 2026 l’inizio delle attività scolastiche prendendosi poi tutto il tempo necessario per organizzare il trasferimento di strutture, personale ed alunni". Da ricordare che negli ultimi due anni scolastici oltre 200 alunni sono stati trasferiti, con un ampio piano organizzativo, in altri plessi della città con spostamenti per le famiglie anche a monte della ferrovia rispetto al quartiere a mare di piazza Repubblica.

Dunque ci siamo, il 2025 vedrà comunque la conclusione di un importante cantiere che cambierà volto ad un quartiere assai centrale come quello della Violina. Il progetto della nuova scuola, struttura all’avanguardia, prevede un auditorium e una palestra di 200 metri quadrati a doppia altezza, la mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta. L’intervento costerà circa 7 milioni di euro. La nuova scuola, poi, porterà con sé anche una riqualificazione della piazza adiacente.

Luca Pizzagalli