La nuova vita del porto canale. Boulevard Blu da 6,5 milioni

I riminesi si riprendono il canale del porto. Le banchine su cui i pescatori di borgo San Giuliano scendevano tutti i giorni, sono oggi lontane dalle rotte dei residenti ed anche dei turisti. Ma per la giunta e non solo, restano una grande risorsa. Tanto grande da prendere un investimento di circa 6,5 milioni di euro per quello che viene definito il Boulevard blu. Dal ponte di tiberio arrivando fino al ponte della Resistenza le banchine diventeranno luoghi vivi, con sedute, illuminazione, telecamere di videosorveglianza, fontane e in un punto gradoni che le renderanno accessibili dal piano stradale. Il progetto non è una novità, ma ora dagli annunci si è passati ai fatti. Dopo lo sviluppo da parte dei progettisti del Masterplan generale dell’intero tratto dal Ponte di Tiberio al ponte della Resistenza, questa settimana si aprirà la Conferenza dei servizi relativa al primo stralcio delle opere. La Conferenza dei servizi impegnerà i prossimi 90 giorni. Alla fine dell’anno dovrà chiudersi con l’acquisizione dei pareri degli enti competenti. Poi si procederà alla verifica e all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico. Seguirà il progetto esecutivo con l’obiettivo di andare a bando e far partire i lavori nel 2026. "Quello che viene chiamato Boulevard Blu è in sostanza una restituzione ai cittadini di un luogo sinora non utilizzato o sottoutilizzato, in continuità con i cambiamenti che negli ultimi dieci anni hanno interessato quest’area della città: la passerella, la piazza sull’acqua, la pedonalizzazione del ponte di Tiberio, il recupero di Porta Galliana, adesso la riqualificazione delle banchine del porto canale-lungofiume. Non ci interessa inseguire l’effetto ‘wow’ fine a sé stesso, ma restituire alla comunità luoghi belli e funzionali, da vivere, potenzialmente in grado di essere punto di incontro e di relazioni tra persone". La presentazione pubblica del progetto avverrà domenica alle 17, e farà parte di uno degli appuntamenti di FiumAEne – Dove il fiume incontra il mare. Sarà un’occasione per vivere un luogo tra immagini, teatro e racconti. Il programma si aprirà alle 15 con la mostra fotografica ‘Marecchia dalle sorgenti alla foce”, curata da Ido Rinaldi. Ad accompagnare la mostra l’animazione musicale de “L’uva grisa’, tra balli antichi e canti d’osteria dei pescatori romagnoli. Alle 18.30 infine è in programma lo spettacolo ‘Ma Rèmin? Città sul mare, di mare, d’amare’, nuova edizione del lavoro di e con Gianluca Reggiani, prodotto nel 2024 da La Società de Borg in collaborazione con il Comune. Lo spettacolo fa parte di ‘Atlante delle rive’, il progetto teatrale e civile nazionale ideato da Marco Paolini.

