La nuova vita della Bolognese: "Maxi hotel e case all’ex colonia. Questo sarà l’anno dei cantieri"

Il 2025 "sarà l’anno dei cantieri alla Bolognese. Noi stiamo lavorando per questo". Linda Gemmani (ex socia e amministratrice di Scm) e Orfeo Bianchi, che nel 2022 hanno acquistato l’ex colonia di Miramare all’asta per 5,2 milioni, speravano di iniziare i lavori già nel 2024. Tutto rimandato. Ma il traguardo è vicino.

A che punto siamo per la Bolognese? "Stiamo andando avanti con gli approfondimenti tecnici per capire quali interventi potremo fare dal punto di vista strutturale. Sull’ex colonia Bolognese ci sono vincoli storici e architettonici. Di fatto le facciate e l’involucro non possono essere toccati. Il confronto avviato con Comune, Soprintendenza e gli altri enti competenti servono a capire che tipo di lavori si possono fare e quale investimento serve".

Si era parlato, nei mesi scorsi, di una spesa di almeno 20 milioni per la riqualificazione. "Oggi non è ancora possibile fare cifre. Sicuramente ci aspetta un investimento ingente".

Quando ha comprato la Bolognese insieme a Orfeo Bianchi immaginava dei tempi così lunghi per l’inizio dei lavori? "Sì, ne eravamo consapevoli. Lo stiamo toccando con mano. Ma non do colpe a nessuno. Il dialogo che abbiamo con le istituzioni è buono, c’è grande disponibilità. Spero che il 2025 sia l’anno in cui potremo iniziare i lavori alla Bolognese".

Il neo presidente della Regione Michele de Pascale ha promesso una ’terapia shock’ per favorire la riqualificazione delle ex colonie e degli hotel in disuso, assicurando che le norme urbanistiche saranno cambiate. Lei ci crede? "Diciamo che me lo auguro. Sulle colonie mi aspetto finalmente una svolta dalla Regione".

Che tipo di struttura sarà ricavata nella Bolognese? "I nostri piani non sono cambiati da quando l’abbiamo comprata. La parte principale del complesso sarà destinata a funzioni alberghiere: costruiremo un hotel di lusso, con ampi spazi dedicati al benessere. Stiamo ragionando di realizzare, in una parte della colonia, residenze di alto livello per anziani. Ma prima vogliamo capire bene come poter intervenire sugli spazi".

Ogni tanto si fa il suo nome anche per la vicina ex colonia Novarese e Riminiterme. È pronta a investire anche lì? "Avevo preso informazioni sulla Novarese, è vero, ma poi c’è stata l’occasione per la Bolognese e ho puntato su quella. Continuo a guardare con interesse alla Novarese, perché la sua riqualificazione farà bene a tutti".

Nel 2024 il Comune doveva fare un nuovo bando per assegnare la Novarese. Non si è fatto nulla. Se il bando dovesse uscire quest’anno? "Credo che l’amministrazione riproverà quando avrà la certezza che ci siano investitori pronti a partecipare. Spero che la partita della Novarese si sblocchi al più presto. Ma io non sarò della partita".