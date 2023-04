La nuova vita delle colonie Bonaccini: "Il nostro piano per trasformarle in hotel"

di Manuel Spadazzi

Nuova vita per le ex colonie. La Regione, insieme al Comune di Rimini (e agli altri della costa) è pronta a trovare strumenti urbanistici per favorire la riqualificazione degli edifici, fin qui ostacolata da norme e vincoli che hanno spesso allontanato l’interesse di tanti investitori. A giorni Stefano Bonaccini, presidente della Regione, sarà a Rimini con gli assessori Andrea Corsini (turismo) e Barbara Lori (pianificazione), per fare il punto e definire – come avevamo anticipato – un piano per colonie che mette fine alla situazione di impasse in cui si trovano le strutture.

"Le colonie marine – premette Bonaccini – rappresentano un patrimonio immobiliare da rigenerare e valorizzare, per realizzare strutture ricettive di qualità in grado di potenziare l’offerta della costa romagnola". Per questo, prosegue, "è nostra intenzione, insieme ai Comuni costieri e alla Soprintendenza, individuare soluzioni che permettano, ai gruppi imprenditoriali interessati, di poterle ristrutturare a fini ricettivi". L’obiettivo "è sottrarre al degrado questo patrimonio – continua il presidente – e fare in modo che le ex colonie marine, che hanno segnato la storia della Riviera, tornino presto a risplendere".

Come? "La Regione – conclude Bonaccini – ha già approvato la legge sui Condhotel per favorire la destinazione d’uso turistica. Ma siamo pronti a mettere in campo ulteriori provvedimenti, se necessario, per incentivare la riqualificazione delle colonie". Soprattutto ora che importanti imprenditori, tra cui Linda Gemmani (che ha comprato la Bolognese insieme a Orfeo Bianchi), sono pronti a investire. Mercoledì tra l’altro si terrà una commissione consiliare ad hoc, con visita alla Murri, alla Novarese, alla Bolognese e alla Enel, che il Comune vorrebbe comprare.