La nuova vita di Scarpato: "Ora insegno ai cinesi a fare i fuochi d’artificio. Il mio show li ha stupiti"

Dalla Cina con amore. E con un nuovo premio conquistato, l’ennesimo di una carriera con il botto. Antonio Scarpato ha chiuso la sua storica azienda pirotecnica nel 2023, scrivendo la parola fine su un’avventura cominciata nel lontano 1784, quando la famiglia Scarpato fondò l’attività. Ma il ’mago’ dei fuochi d’artificio continua a dare spettacolo. E a insegnare nel mondo come si fanno i migliori fuochi d’artificio. Persino in Cina, dove l’arte pirotecnica è nata oltre mille anni fa. Scarpato è appena tornato da un mese a Liling, città della provincia di Hunan. Qui si è svolta l’edizione 2025 dell’International symposium of fireworks, la convention che riunisce ogni anno le più importanti aziende di fuochi d’artificio, a cui ha partecipato con un suo show. "Mi ha invitato una delle più note imprese pirotecniche della Cina e del mondo – racconta Scarpato (rientrato a casa l’11 maggio) – Non avendo più la mia azienda da seguire, ho più tempo e così ho accettato il loro invito".

Era la sua prima volta in Cina?

"No, ci ero già stato. Ma questa volta è stata diversa. Sono andato nelle vesti di consulente, per aiutare l’azienda a migliorare i fuochi d’artificio e insegnare il mestiere a giovani tecnici pirotecnici".

I cinesi hanno una lunga tradizione: sono maestri dei fuochi d’artificio...

"Vero, ma noi italiani siamo stati capaci di eccellere nell’arte pirotecnica. Ho aiutato l’azienda cinese a migliorare qualità, colore e disegno artistico dei loro fuochi, e anche a ridurre l’impatto ambientale. Perché la sostenibilità è un tema sempre più a cuore anche dei cinesi".

Com’è stato insegnare l’arte pirotecnica ai cinesi?

"Un’esperienza bellissima. Io ho trovato un’ambiente stupendo, tanta voglia di imparare e grande riconoscenza. Quando avevo la mia azienda, non potevo permettermi di restare all’estero per un mese a lavorare per altri. Ora ho più tempo. Questo lavoro continuo a piacermi e voglio tramandare ai giovani l’arte pirotecnica. Ecco perché tornerò altre due volte quest’anno in Cina. Non è l’unico paese in cui faccio il consulente. Ho avuto richieste da Stati Uniti, Germania, Francia. E anche dal Messico, dove andrò tra qualche mese. Ma sto lavorando anche per Rimini...".

In che senso?

"La città di Liling ha ospitato dal 21 al 25 aprile la 19esima edizione dell’International symposium of fireworks. Io ho partecipato con un mio show, che ha emozionato il pubblico per la sincronia tra musica e fuochi ottenendo un premio come uno dei migliori spettacoli. E ho proposto agli organizzatori di tenere l’edizione 2028 dell’evento a Rimini, e hanno accettato. Per Rimini sarà una grande vetrina. A Liling la manifestazione ha avuto davvero grande successo: tanti servizi e interviste in tv, la gente che ci fermava per strada per congratularsi... I cinesi sanno essere molto accoglienti".

Che tipo di show fa portato in scena in Cina?

"Uno spettacolo di fuochi d’artificio sincronizzato con la musica italiana che più mi emoziona. Sono partito con brani di Morricone, poi Volare nella versione del Volo, alcune arie cantate da Pavarotti e il gran finale con Zitti e buoni dei Maneskin... Il finale ha fatto letteralmente esplodere il pubblico. È stato tra i migliori show della mia carriera".

Non le manca avere un’attività in proprio?

"La decisione di chiudere non è stata semplice. Ma io mi sto divertendo moltissimo. È bello insegnare ai più giovani e girare il mondo per lavorare con grandi aziende. E poi, nonostante abbia 73 anni, mi sento ancora un giovanotto!".