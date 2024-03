La Oceanman conquista l’Asia, in arrivo 85 atleti Il maggio sportivo della Regina vede decollare le prenotazioni per l'OceanMan Cattolica 2024, con nuotatori provenienti anche dall'Asia e dalla Cina. L'evento, dedicato al nuoto open water, attira già centinaia di iscrizioni da tutto il mondo, confermandosi come una delle competizioni più importanti a livello internazionale.