La Omag Mt si prende il palco. E svela la nuova squadra a teatro

Una serata di sport e spettacolo quella in programma il 12 settembre al Teatro della Regina di Cattolica per la presentazione ufficiale (ore 20.45) della squadra Omag Mt San Giovanni di volley femminile che affronterà per la sua prima volta il campionato nazionale di serie A1. Un evento che coinvolgerà due città, Cattolica e San Giovanni, ed un intero territorio alla vigilia di una stagione che si annuncia già ora straordinaria anche da un punto di vista mediatico e di ritorno promozionale per tutta la zona.

"Abbiamo scelto il teatro cattolichino per la sua capienza e disponibilità – conferma il presidente Stefano Manconi (in foto) – e sapendo che sono tanti i tifosi che ci vogliono salutare ed incontrare all’inizio di questa prima stagione di serie A1, siamo entusiasti e ottimisti. La preparazione sta proseguendo bene ma il campionato comincia il 6 ottobre, quindi ancora c’è tempo". Ma la mobilitazione dei tifosi locali, visto che le partite in casa come è noto si giocheranno a Cervia, è già cominciata. E’ già partita l’organizzazione di pullman, auto private, bar locali con abbonamenti per dirette televisive e il tifo locale è già in fermento: "Nelle prossime settimane entreremo nel vivo della stagione – conclude il presidente – ma è ancora presto per stilare tabelle".

Sabato sera si aggregherà alla squadra anche la palleggiatrice tedesca Straube, reduce dal mondiale, e dunque per venerdì 12 settembre la rosa sarà al gran completo per una serata che già si annuncia ricca di novità, spettacolo e tanto tifo.

Luca Pizzagalli