La Palestina infiamma il consiglio. Omaggio alle vittime, poi la bagarre

Un minuto di silenzio per i bambini morti in Palestina "e tutte le altre vittime innocenti del conflitto". Si è aperto così, martedì, il dibattito in consiglio comunale su Gaza. A portare in aula la questione palestinese l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, per chiedere al governo "il riconoscimento dello Stato libero di Palestina" e al Comune "il gemellaggio di Rimini con un città palestinese". Il dibattito si è fatto da subito infuocato, nonostante il discorso in apertura diJamil Sadegholvaad, che parla ai consiglieri e al pubblico in aula con il cuore in mano. "Io, di papà persiano, ho un nome arabo non a caso – dice il sindaco – E la vicinanza della mia famiglia alla tragedia del popolo palestinese mi accompagna da bambino. La questione palestinese fa parte della mia vita". Per questo "mi infastidisce vederla trasformata in una battaglia tra ’curve’ politiche: è Il peggior servizio che si può fare al popolo palestinese". Per il sindaco "la questione palestinese ha molti padri". Ma pensare che "oggi su Gaza sia in atto la guerra è sbagliato. La guerra si fa tra eserciti, mentre Hamas è un’organizzazione terroristica". Il sindaco ha chiesto e ottenuto che Israele non partecipi al Ttg (la fiera del turismo), ma è chiaro sui rapporti con Tel Aviv: "Credo che Israele non possa e non debba essere un nemico di nessuno. Israele è un amico, e a un amico che sbaglia glielo devi dire e urlare, se necessario". Per questo "sentire parlare di antisemitismo mi infastidisce". E ancora: "Non voglio fare paragoni con l’Olocausto, ma quello che sta succedendo oggi a Gaza è un eccidio". E ricorda che "la premier Giorgia Meloni ha detto: Israele ha superato il limite, ha infranto le norme umanitarie causando strage di civili".

Tanti gli interventi seguiti dopo il discorso del sindaco (apprezzato pure dalla minoranza), da parte di maggioranza e opposizione. Ma per FdI e Lega "quest’ordine del giorno è strumentale, è un modo per attaccare il governo Meloni". Da FdI, Carlo Rufo Spina ricorda "tutti gli aiuti umanitari inviati alla Palestina dal nostro governo, i soccorsi ai bambini feriti". E si chiede "perché gemellare Rimini solo con una città palestinese? Proponiamo il gemellaggio con Nazareth e Betlemme". Non fa sconti anche la Lega. "Tutti siamo d’accordo su due popoli e due Stati, ma il vostro – dice Matteo Zoccarato rivolto alla maggioranza – è un ordine del giorno strumentale contro il governo". E "Non chiedete neppure la liberazione degli ostaggi israeliani", incalza Loreno Marchei. Risultato: l’ordine del giorno Gaza: partire dalla città per unire le nazioni approvato dalla sola maggioranza, con 20 voti a favore e 9 contrari.