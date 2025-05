La palla rilanciata tra entusiasmo ed emozioni

La Palla rilanciata è un gioco di squadra, divertente e stimolante, che ha origini antiche, risale all’inizio del XX secolo. Nell’istituto comprensivo di Cattolica questo gioco ha sempre avuto un ruolo importante, proprio perché viene svolto dai noi bambini, dove impariamo a condividere con gli altri la vittoria e la sconfitta, a rispettare sia i compagni che gli avversari. Le regole da seguire sono semplici, ma molto importanti. In campo ci sono 2 squadre da 9 giocatori. Il giocatore che si trova al centro deve lanciare il pallone nella metà campo opposta, mentre tutti gli avversari possono raccoglierla senza farla cadere. Gli unici attrezzi indispensabili sono una palla e una rete. Ogni anno vengono organizzati veri e propri tornei che coinvolgono le classi terze, quarte e quinte della nostra scuola. Quest’anno noi di quinta abbiamo raccolto i commenti dai nostri compagni più piccoli sullo svolgimento del torneo e le risposte sono state particolarmente interessanti. Per esempio, è emerso come tutte le squadre siano state educate durante le partite, i bambini si sono sentiti entusiasti, fieri di se stessi. Si è notato l’impegno che ognuno di loro ha dato ed è stato emozionante quando un bimbo si è complimentato con un altro della squadra avversaria. Ci sono stati anche momenti di delusione e lacrime quando non si è vinto, ma tutto questo fa parte del gioco, un gioco divertente che ci fa correre, saltare e lavorare insieme.

Classe V A Torconca