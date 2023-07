La Panoramica a misura di ciclisti

Via auto e motori, la Panoramica da domani è tutta per ciclisti, runner, nordic walker o semplici passeggiatori, famiglie con bambini compresi. Verucchio abbraccia la mobilità lenta e prova a scattare per essere sempre più una ‘città della bici’. Da domani, infatti, e fino al 29 ottobre, ogni domenica fra le ore 7 e le ore 12 il tratto della Provinciale 15 che dalla Marecchiese risale fino alla Rocca Malatestiana sarà riservato alla mobilità lenta. Questa attenzione per runner, camminatori en plein air e ciclisti è diventata oramai una tradizione. La prima ordinanza a tal proposito è stata firmata dalla Provincia di Rimini nel 2020, e ogni anno viene poi riproposta per il tratto di Panoramica compreso tra il km 0+750 e il km 2+680. Cosa prevede la domenica della mobilità lenta verucchiese? Senso unico in direzione ascendente mare-monte con velocità massima dei 30 kmh e divieto assoluto di transito in direzione monte-mare, anche per i velocipedi. Dai divieti saranno esclusi i veicoli in uso alle forze dell’ordine e di soccorso e quelli utilizzati dal Comune di Verucchio e dalla Provincia di Rimini per i compiti istituzionali.