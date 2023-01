La Papa Giovanni XXIII gestirà tredici case destinate ai senzatetto

Tredici appartamenti destinati all’emergenza abitativa, che saranno usati per chi è senza fissa dimora. Il Comune ha affidato la gestione di ’housing first’, il progetto "per dare un tetto" a chi non ce l’ha, all’associazione Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con la cooperativa Madonna della Carità e la Caritas Rimini. Saranno predisposti "almeno 13 alloggi", con finanziamento del distretto socio-sanitario di Rimini per un importo che, solo per il 2023, ammonta a 105mila euro per il 2023. Gli alloggi saranno dati a "persone sole o coppie senza dimora o in condizione di grave marginalità". Le persone saranno contattate direttamente in strada dagli operatori e seguite quotidianamente, verranno predisposti anche (se necessari) servizi di supporto psicologico e legale. Chi entra nelle case dovrà firmare un patto educativo e seguire una serie di buone prassi, sarà chiamato (per quanto possibile), anche nel farsi carico di utenze e spese quotidiane. "È un progetto che vuole aiutare queste persone a costruirsi gradualmente un futuro nuovo, magari migliore", osserva l’assessore al welfare Kristian Gianfreda.