La parabola (triste) del Rimini calcio. Sospetti e debiti: chiude lo stadio

Sole, mare e pallone che rotola sulla sabbia più che sull’erba sintetica dello stadio “Romeo Neri”, oggi chiuso da catene e carte bollate. Una scena da cinema, quasi felliniana: la città di Rimini che osserva, gli altoparlanti spenti, la curva che mormora. Solo che qui non c’è scenografia, c’è un club di 113 anni che naviga a vista in Serie C, con undici punti di penalizzazione già in tasca e una partita — Rimini-Ternana, domenica — che forse non si giocherà.

Il primo scossone arriva con un nome nuovo: Giusy Anna Scarcella. "Ho salvato il calcio a Rimini", ha proclamato. "Rimini mi potrà dare la giusta visibilità". In un’estate che odora di promesse, la sua Building Company (azienda che si occupa di impianti fotovoltaici) di Carate Brianza prende possesso del club dal 1° agosto. Ma i passaggi formali arrancano: c’è solo un preliminare di compravendita, ci sono quote sotto sequestro autorizzato dal tribunale di Milano, c’è una tifoseria che non applaude. Un mese prima, però, i riflettori illuminavano altri protagonisti. Stefano Petracca e Stefania Di Salvo, i vecchi proprietari, specializzati nella Sanità, venuti dal Molise. E proprio lì inizia a vacillare tutto. Mentre in corsia gli stipendi degli infermieri saltano per colpa di pignoramenti legati a contenziosi milionari, a Rimini sfumano i pagamenti degli stipendi di maggio e arriva il primo –4 in classifica. La città si indigna: "Rispetto per Rimini", recitano gli striscioni. Sulla porta della sede qualcuno ha affisso un cartello: “Chiuso per vergogna”. La piazza, insomma, era già in ebollizione. E i guai di oggi affondano anche lì, in un intreccio di responsabilità non sempre ammesse. Poi la storia accelera. A inizio agosto spunta un presidente, Valerio Perini, esperto di call center e pannelli solari. Aggiorna i social con entusiasmo: “Presidente Rimini Football Club”. Dopo qualche settimana, svanisce nel nulla. Al suo posto compare Eddy Siniscalchi, noto alle cronache rosa come ex fidanzato di Valeria Marini. Ma la realtà non conosce tregua. Il Tribunale Federale Nazionale colpisce: –11 e 5.000 euro di ammenda per "violazioni amministrative". Il Comune, guidato dal sindaco Jamil Sadegholvaad, chiude lo stadio: prima per rate non pagate, poi per richieste d’uso decadute. Così la squadra si allena sul sintetico di Gatteo Mare. Dentro le stanze societarie gira la porta girevole. Arriva Stefano Giammarioli, dirigente esperto, chiamato a gestire il mercato degli svincolati. Se ne vanno il d.s. Nember e il segretario Cutrupi. Il campo, intanto, perde pezzi come un mosaico scollato. Alcuni titolari salutano, dentro arrivano soprattutto prestiti e ragazzi. È la strategia dichiarata: tagliare, incassare, ripartire dal minimo federale. In tribuna, fino a ieri, c’era Piero Braglia, 70 anni, che in serata ha rassegnato le dimissioni. Eppure, solo pochi mesi fa, il Rimini alzava al cielo la Coppa Italia di Serie C, primo trofeo della sua storia recente. Una pagina rosa che profuma di calcio vero: le nove stagioni in Serie B, l’epico 1-1 contro la Juventus, Arrigo Sacchi a bordocampo quando era solo un giovane tecnico, Helenio Herrera di passaggio, i giorni di Osvaldo Bagnoli.

Intanto oggi la curva sceglie il silenzio e l’ironia come arma. Alla prima di campionato contro il Gubbio, i tifosi disertano lo stadio inscenando una protesta simbolica: una lavatrice spinta in corteo, una maschera di Pulcinella e un euro gigante. Tre immagini, per dire tutto: accuse di “pulizie” poco chiare, di bugie e di svendita a prezzo simbolico. Una satira amara, che fotografa la distanza tra società e piazza. Rimini resta sospesa, come in una pellicola che Fellini avrebbe potuto girare: luci, mare, sogni e caos. La macchina da presa gira, il pubblico rumoreggia, ma la scena madre non arriva. Finché qualcuno non urlerà "Stop. Buona la prima", il Rimini resterà un pallone appeso a un filo, tra il sogno e l’incubo.