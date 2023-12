La parata dei campioni. Al Galli brillano le stelle. Bez, Casadei e Ferrari premiati sul palco

Tre campioni, tre riminesi che hanno riempito il parterre del teatro Galli ieri pomeriggio. Comune e Motoclub Renzo Pasolini, a cui sono iscritti tutti e tre i piloti, hanno voluto premiare una stagione di successi. Matteo e Mattia, rispettivamente Ferrari e Casadei, hanno dominato il campionato mondiale di MotoE finendo al terzo e al primo posto. Casadei pochi giorni fa era a Liverpool per ricevere la medaglia in compagnia degli altri campioni del mondo a due ruote. E’ stato un inizio elettrico per scaldare la platea con i video di una stagione esaltante e le emozioni dei piloti perché "le premiazioni a casa propria sono più belle" ha detto Ferrari. La loro è una storia tutta riminese, iniziata sin da piccoli con le minimoto e proseguita nelle classi superiori fino ad arrivare ai campionati mondiali. Casadei era l’enfant prodige tra le minimoto. Poi una decina di anni con i team di Paolo Simoncelli. "Gli devo tanto, se sono qui oggi è anche per merito di chi mi è stato accanto".

Poi è arrivato il momento del Bez, Marco Bezzecchi, con la colonna sonora ‘Simply the best’ di Tina Turner ad accompagnare il video di presentazione. Una storia iniziata in Argentina con la prima vittoria e le lacrime del padre Vito. "Dopo la vittoria le lacrime di mio babbo mi hanno commosso, oggi però mi fanno un po’ ridere" ha scherzato Marco. Per lui una stagione da terzo nel mondiale MotoGp, con 4 gare vite e tanti podi conquistati. Per l’anno prossimo "ho scelto di stare nello stesso team (VR46 ndr). Ho costruito in 4 anni relazioni che mi aiutano ad essere performante. Così ho deciso di rimanere dove sono". Sorpresa della serata il vescovo Nicolò Anselmi che non si è voluto perdere la premiazione dei piloti riminesi. Quando è stato invitato a salire sul palco ha volto precisare: "Sono solo uno che va in moto". Poi rivolto ai piloti, tutti in team Ducati, ha detto: "Mi spiace, ma il mio scooter è un Honda".

Andrea Oliva