La parrocchia compie 50 anni

La parrocchia dei Ss. Angeli Custodi di Riccione compie cinquant’anni. Una data importante che alla tradizionale festa annuale, in questo fine settimana conferirà maggiore importanza. Va in questa direzione anche l’appuntamento di oggi in apertura della tre giorni. Alle 21, infatti, si terrà lo spettacolo ‘Memorie’, volti e voci della mia gente di Orietta Zamagni, tratto dal libro di Giancarlo Frisoni, Angeli Custodi. Mezzo secolo di storia, che i fedeli quasi sempre hanno vissuto con don Giorgio Dell’Ospedale, deceduto per il Covid tre anni fa. Da tre anni a guidare la parrocchia è don Stefano Battarra. Tra i numerosi appuntamenti la processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla Banda municipale, domani alle 19,15. Domenica alle 11 messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi.