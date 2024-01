La parrocchia raccoglie fondi per riaprire il parco giochi

Il parco giochi per i bimbi, realizzato diversi anni fa accanto alla chiesa di Gesù Redentore, a Riccione Alba, è malandato, tant’è che la struttura diventata pericolosa, è stata chiusa. Occorre dunque ripristinarla, tanto più che il parco, affollatissimo soprattutto d’estate e nei giorni festivi, è diventato punto di riferimento quotidiano. I soldi scarseggiano per cui è stata avviata una raccolta fondi. A promuoverla con l’aiuto di chi crede in questo spazio gratuito per i bambini, è la parrocchia Gesù Redentore in collaborazione con il Punto Giovane, che gestisce la piattaforma di raccolta fondi . Il preventivo ammonta a 10mila euro, compreso i nuovi scivoli, raccordi, pali, corrimani, pannelli, tutta la pavimentazione e la sua installazione, nonché l’intera mano d’opera. Semplice la modalità di donazione: basta cliccare sull’apposito link che si trova su www.albamater.it e si viene riportati sulla pagina di raccolta fondi organizzata dal Punto Giovane. Si può fare l’offerta con bonifico, Paypal, carta di credito o di debito e anche con satispay. Per ogni donazione, chi lo desidera , riceverà via email la ricevuta fiscale per la detrazione delle tasse.

ni.co.