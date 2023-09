La parrocchia ’sfratta’ le auto

Largo ai giovani, stop alle auto. Accadrà ogni domenica per permettere alla parrocchia del Sacro Cuore di Igea Marina di organizzare eventi, giochi e attività, con i ragazzi e non solo. L’intera area adiacente alla chiesa ogni domenica, a partire dalla prossima, dalle 14 alle 18 sarà luogo di divertimento per la parrocchia di Don Marco Foschi. E per consentire le attività in totale sicurezza, anche il tratto di via Ovidio compreso tra le vie Adua e Italico sarà totalmente chiuso al traffico. Don Marco è entusiasta di questa opportunità: "Ringrazio il sindaco Filippo Giorgetti per averci concesso, per tutte le domeniche fino al 26 maggio, l’intero accesso alla piazza e alle vie limitrofe. Il progetto è nato dalla necessità di creare spazi di gioco pomeridiano in parrocchia. Perché la chiesa del Sacro Cuore, contrariamente ad altre, non dispone di campi sportivi. Andava fatto qualcosa, per donare ai ragazzi un momento ricreativo all’aperto. La domenica diventerà così il giorno della nostra comunità a tutti gli effetti. La mattina ci vedremo a messa in chiesa, poi pranzeremo insieme negli interni della parrocchia. Ognuno condividerà con gli altri una pietanza portata da casa e insieme ci prepareremo al pomeriggio di gioco e divertimento".

L’idea del parroco è "ricreare, in questo modo, il vecchio oratorio. Nella piazza verranno allestiti campi da calcetto e pallavolo, ci saranno anche i giochi di una volta e il ping pong. Tutti potranno partecipare a questi momenti di aggregazione, dai più piccoli agli adulti. Perfino i nonni se vorranno potranno dare un calcio al pallone o fermarsi in piazza a giocare a carte. Vogliamo superare il gap generazionale. Saranno bei momenti di condivisioni aperti a persone di tutte le età e religioni". Nel caso di maltempo le attività si terranno negli interni della parrocchia.

