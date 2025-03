La parrocchia spegne per sempre la sua radio

Per anni è stata una fedele compagna per tanti, specie per malati e anziani. Ma ora la radio della parrocchia di Villa Verucchio è giunta alla fine delle trasmissioni. L’annuncio è arrivato con il bollettino parrocchiale. "Sono sempre di più le persone che seguono le messe e il rosario in televisione o attraverso altri canali – spiega il consiglio pastorale della parrocchia di San Paterniano – Inoltre il costo per la gestione della radio è diventato davvero alto". Da qui la sofferta decisione. "Costi troppo alti e servizio pastorale non più in linea coi tempi – conferma don Pier Paolo Conti, il parroco – Prima della pandemia, per qualche anno alcuni giovani hanno provato a fare anche programmi radiofonici (Valmaradio): non ha funzionato". E così a malincuore la radio, sorta con don Aldo Foschi negli anni ’80, verrà spenta per sempre subito dopo Pasqua.

m.c.