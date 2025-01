La parrucchiera Fernanda ci dà un taglio: "Chiudo dopo 60 anni"

Fernanda ci dà un taglio. Dopo oltre 60 anni va in pensione la storica parrucchiera di Santarcangelo. Il 31 dicembre è stato l’ultimo giorno nel suo salone di via De Bosis. Classe 1952, Fernanda Arlotti ha cominciato a lavorare come apprendista parrucchiera ad appena 12 anni proprio in quel negozio in via De Bosis (che all’epoca era gestito da un’altra parrucchiera), per poi rilevare l’attività e diventare la titolare nel 1971 quando era poco più che maggiorenne.

Nel corso degli anni numerose attività hanno aperto e chiuso in via De Bosis, ma Fernanda no. C’è sempre stata, fino a martedì scorso. Il suo negozio in questi anni è diventato così un vero e proprio punto di riferimento per moltissime donne santarcangiolesi, tanto che chi passava davanti al suo salone non poteva non fermarsi, anche solo per un saluto. Le sue clienti sono diventate negli anni amiche e consigliere. Una grande famiglia. Perché da Fernanda, oltre a ‘farsi i capelli’, le clienti hanno condiviso con lei pezzi di vita, gioie e dolori.

Per la Arlotti prendere la decisione di ritirarsi e di andare in pensione non è stato per niente facile. "Ho chiuso a malincuore. E mi dispiace tantissimo per le mie clienti, a cui sono molto affezionata. Non sono solo semplicemente delle ’clienti’: per me sono amiche. Ma ho capito che era arrivato il momento di lasciare".

Il negozio di via De Bosis è di proprietà della Arlotti. Nei prossimi mesi si capirà se aprirà al suo posto un’altra parrucchiera, oppure se sarà avviata un’attività di altro genere. Qualche anno fa era già andato in pensione il marito di Fernanda, Luigi Mariotti. Anche lui ha lavorato come barbiere e parrucchiere per oltre mezzo secolo. Mariotti ha chiuso la sua storica bottega di barbiere nella frazione di San Vito dopo 48 anni.