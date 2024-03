La partita con l’Olbia rinviata al 3 aprile

La gara con il Pescara è un ricordo fresco e piacevole, ma il Rimini guarda già avanti. E dovrà guardare ben oltre la prossima settimana pensando al prossimo avversario. Infatti, ieri il club di Piazzale del Popolo ha comunicato, ma la notizia era già nell’aria, il rinvio della gara in programma domenica prossima al ’Romeo Neri’ contro l’Olbia. Tre i giocatori del club sardo che saranno convocati in Nazionale, quindi l’Olbia ha chiesto il rinvio della gara. Proprio come era successo, piccola curiosa casualità, anche per la gara d’andata. I novanta minuti tra Rimini e Olbia, quindi, sono stati posticipati a mercoledì 3 aprile, con calcio d’inizio alle 20.30. Una piccola delusione per i nostalgici del calcio domenicale e pomeridiano considerando che il match si sarebbe dovuto disputare alle 14 al ’Romeo Neri’. Una vera e propria rarità in questa stagione fatta di giorni e orari improbabili.