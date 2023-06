La partita dei ristori Il sindaco ‘benedice’ la nomina di Figliuolo "Ora aspettiamo i soldi"

di Manuel Spadazzi

La ricostruzione della Romagna passarà dalle mani di Francesco Paolo Figliuolo. Un nome che fa discutere a Rimini quello del generale degli alpini, nominato dal governo commissario per la gestione della ripartenza dopo l’alluvione. Piace al sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, meno al suo predecessore Andrea Gnassi. Secondo il deputato del Pd, che ha tifato fino all’ultimo perché il ruolo fosse affidato a Stefano Bonaccini, "con la scelta di Figliuolo si afferma una scelta centralistica del governo, al contrario di quella che avrebbe potuto delineare strutture commissariali incardinate sulla rete tra Regioni, Comuni, imprese, le parti sociali e gli enti territoriali. Si è preferita la soluzione centralistica di fronte a una calamità che, a differenza della pandemia, ha colpito solo alcune aree del Paese". Ma "il punto non è Figliuolo, figura autorevole a cui vanno tutta la considerazione e il rispetto per come ha gestito la pandemia, ma il modello centralistico della struttura commissariale. E la nomina del commissario non è accompagnata da certezze su interventi e risorse necessarie a indennizzare al cento per cento famiglie e imprese".

Di altro avviso è Sadegholvaad, che ieri ha trattato il tema al convegno della Cisl Romagna sull’alluvione. "Figliuolo è figura autorevole di grande prestigio, attorno alla quale dovremo stringerci tutti per accelerare al massimo la ripartenza e la ricostruzione della Romagna. Come Comune di Rimini per fortuna abbiamo avuto danni molto limitati, a differenza di altre zone del Riminese, come Valmarecchia e Valconca, dove frane e allagamenti hanno colpito tante famiglie e imprese". Secondo la prima stima, solo per sistemare le strade e compiere altri interventi urgenti serviranno almeno 60 milioni nella nostra provincia. Per questo ora, "scelto il commissario, ci vogliono le risorse, quelle vere. Figliuolo – ribadisce il primo cittadino – è una figura di altissimo profilo, ma anche il miglior commissario al mondo nulla potrebbe senza risorse adeguate. La premier Giorgia Meloni ha parlato di un obiettivo concreto: il cento per cento dei ristori. Parole che fanno piacere, adesso servono i fatti. La Romagna non chiede un centesimo in più di quello che le spetta, ma neppure un centesimo in meno di quello che dobbiamo avere...". Chiede "un cambio di passo" al governo anche il senatore del M5s Marco Croatti: "Come commissario avremmo preferito un profilo più legato al territorio, ma Figliuolo garantisce preparazione e competenza. Fin qui il governo invece si è dimostrato incapace, nonostante tutte le promesse".

Difende a spada tratta la decisione del governo Mimma Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia. "Inutile recriminare e tacciare la scelta di Figliuolo come centralistica e sollevare le solite, strumentali polemiche. Tutti i parlamentari dell’Emilia Romagna dovrebbero sostenere senza dietrologie la nomina di Figliuolo, figura estremamente competente, preparata e collaborativa come ha dimostrato durante l’emergenza Covid". Poi la stoccata ad Andrea Gnassi: "Non se ne abbia a male l’onorevole Gnassi, e stia sereno: i ristori per famiglie e imprese ci saranno. Dai numerosi sopralluoghi effattuati dal viceministro Galeazzo Bignami nei territori ai tanti provvedimenti presi fino a oggi, il governo è stato sul pezzo fin dall’inizio. Ora spetterà al commissario Figliuolo l’analisi puntuale sulle richieste di risarcimento".