La partita perfetta di baseball si ‘gioca’ a teatro

È il baseball, ma anche lo sport nelle sue accezioni valoriali più intense, il grande protagonista de ‘La partita perfetta’, spettacolo teatrale in scena stasera alle 21 al Teatro degli Amici di Bordonchio, in piazzale Don Giovanni Verità 3, a Bellaria-Igea Marina. La compagnia ‘I posti in piedi’ porta sul palco la storia di un lanciatore, Michele ‘Mickey’ Garavini, che vuole arrivare alla partita perfetta. Una gara in cui chi ha la pallina in mano riesce ad eliminare 27 avversari consecutivamente, senza far arrivare nessuno in base. Una possibilità che arriva addirittura nella partita decisiva della World Series, la serie finale del campionato professionistico americano, la Mlb. Regia di Andrea Carletti e super guest star Alessandro Maestri, uno che il ruolo lo conosce piuttosto bene.