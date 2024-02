La Pasqua si tinge di verde in ‘salotto’

Sostenibilità, pop e welcome. Per il momento del palinsesto pasquale si sa questo. Ieri pomeriggio la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno incontrato le associazioni di categoria, i comitati e i consorzi per illustrare le linee guida della Pasqua. Per ora, tuttavia, nulla si sa del palinsesto che la giunta intende lanciare a partire dal 24 febbraio quando presenterà il progetto pasquale.

L’unica deroga alle tre parole che ispireranno il periodo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile sono un paio di immagini proiettate in sala conferenze al palazzo del turismo davanti alla platea per mostrare come saranno i salottini verdi che compariranno in viale Ceccarini, piazzale Roma e nel tratto di viale Dante che dal centro arriva al porto canale. L’amministrazione le chiama ‘isole’ verdi, anche se durante l’incontro sono diventati ‘salotti nel salotto’. Si tratta di sedute integrate ad aiuole per accogliere piante e fiori.

"Il cuore di Riccione – spiegano dal municipio –, da viale Ceccarini a piazzale Roma, da viale Dante al porto compreso, sarà occupato da tante isole, piccoli salotti nel salotto realizzati con materiali naturali, colorati, piante e fiori. Non mancheranno musica, intrattenimento e il coinvolgimento del pubblico". Resta tutto da decifrare il palinsesto, cosa si intenda per musica, se ci saranno ospiti e cantanti, o più semplicemente intrattenimento lungo i viali principali.

Chi tra categorie e comitati sperava di avere informazioni per cominciare a promuovere il periodo pasquale, e tra gli albergatori tanti ci avevano fatto un pensierino, è tornato a casa con ancora più dubbi. Dovranno attendere una decina di giorni per sapere che Pasqua sarà. Ma prima ci sarà la fogheraccia di San Giuseppe, e la giunta intende realizzare attorno alla tradizione un vero e proprio evento la sera del 18 marzo. "Vogliamo costruire un evento con la città – ha spiegato l’assessore Guidi –. Chiediamo pertanto ai rappresentanti dei comitati di lavorare insieme per creare, insieme all’amministrazione comunale, che sarà di supporto, un evento unico in piazzale Roma".

Una parte dell’incontro è poi stata dedicata alla comunicazione, argomento più volte sollecitato dalle categorie. "Abbiamo creato – hanno detto sindaca e assessore – una vera e propria squadra per la promozione di ogni contenuto turistico e lavorato a una programmazione sull’intero anno al fine di dare le necessarie certezze agli operatori del settore".

Andrea Oliva