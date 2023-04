La Pasqua ’suona’ bene: boom di presenze

Esordio tiepido per la ruota panoramica sul porto, per ora soprattutto molto fotografata, ma Bellaria Igea Marina ha registrato un bel ’pienino’, con una quarantina di alberghi aperti e ristoranti presi d’assalto. L’evento ’Pasqua 2023 Musica diffusa’ ha fatto il botto: "Abbiamo riscosso grandissimo successo con presenze oltre alle aspettative – afferma Fondazione Verdeblu –. I centri pedonali, dove erano posti i palchi hanno registrato afflussi da record ai concerti, live show, spettacoli e dj set". "Una bellissima Pasqua sopra le attese sia per il meteo più favorevole rispetto alle previsioni – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –,sia per le tante persone presenti in città". "E’ stato bello vedere come si siano riversati agli eventi in piazza, cittadini residenti e tanti turisti, e persone dell’entroterra. Gli eventi sono stati tutti molto partecipati: sia quelli sportivi che quelli di intrattenimento ed animazione. Un fermento nella città che si è fatta trovare pronta anche con i propri operatori e questo fa ben sperare anche per il prosieguo della stagione".

L’amministrazione loda la direzione artistica di Andrea Prada, "sempre vincente nelle scelte", e il "grande lavoro di Fondazione Verdeblu che coordina tutte queste iniziative a favore dell’arricchimento della città". Tra i tanti appuntamenti di sabato e domenica l’Hit Parade Party con Radio Bruno cheha inaugurato il weekend musicale, animando viale Ennio con uno show di musica live, dj set , balli, animazioni acrobatiche e gadget. Domenica dj set Lorysound e Thomas & Thomas alla consolle di viale Ennio e a Bellaria meet&greet delle youtubers Aurora & Ludovica, per la gioia dei giovanissimi. L’Isola dei Platani ha accolto lungo il suo viale pedonale il live show musicale ’Voglio tornare negli anni ‘90’; la cartoon cover band ’Live show MIWA’ consigle dei cartoni. Ed ancora la musica dance dei dj Space Invaders & Roxy; la performance di Matthew Lee che ha affascinato il pubblico di piazza Don Minzoni con acrobazie e virtuosismi al pianoforte fino al concerto dei Camaleonti con i più grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana ed emozionato il pubblico. "Quello che abbiamo visto durante il weekend pasquale nelle isole pedonali di Igea e Bellaria– spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – è solo la punta dell’iceberg. Due gli aspetti importanti: la promozione dei media e dei social e la solidarietà: abbiamo donato mille uova di cioccolato".