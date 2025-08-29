La passione di Frida per la piadina di casa

La farina che cade sul tagliere, le mani che impastano, il profumo che riporta a casa. A Bellaria, la piadina è più di un cibo: è identità. A custodirla c’è Frida Vasini, cuoca popolare e volto televisivo, che oggi e domani sarà protagonista de Il Gusto del porto (lungo il porto canale) e dal 12 al 14 settembre porterà uno show cooking alla Festa della Piadina.

Frida, cosa significa per lei Bellaria? "È la mia città. Ho viaggiato tanto, sono stata in televisione, ma Bellaria rimane la mia terra, con la mia gente. Ogni volta che cucino qui mi sento a casa".

Il suo nome è legato alla piadina. Qual è il segreto? "La piadina vera ha cinque ingredienti: farina, strutto, bicarbonato, acqua e sale. La mia è stata riconosciuta Igp e ne vado fiera. Ma la mia forza è restare accessibile: la cucina deve parlare al cuore, non alle mode". Eppure lei è stata anche in televisione, accanto ad Antonella Clerici, nel programma E’ sempre Mezzogiorno. "È stata un’esperienza importante, che mi ha dato visibilità. Ma resto la stessa: porto avanti la cucina di casa nostra, fatta per tutti".

C’è anche un legame speciale con Raffaella Carrà. "Sì, mia zia fu la sua tata. Nel docufilm Raffa ho raccontato quella parte di vita: Raffaella è stata un modello di indipendenza e autenticità. Una donna che ha detto no a Sinatra e a Hollywood pur di restare se stessa. Io credo che il suo carattere venga anche dall’educazione romagnola, dalle azdore, le donne che reggevano la famiglia. È sempre emozionante ricordarla".

Che messaggio vuole lasciare ai giovani? "Credere nel valore della famiglia e delle radici del proprio territorio. Sarebbe bello il ritorno delle azdore, donne che tenevano insieme cucina, casa e comunità con orgoglio. Non è nostalgia, è un invito a non perdere l’essenziale".

Aldo Di Tommaso