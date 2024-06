La paura viene dal mare. Un boato poi il terremoto che fa tremare la Riviera

Un boato e la terra sotto i piedi che trema. Pochi istanti, ma intensi quelli che hanno tenuto in sospeso una riviera piena di turisti. Erano le 23 e 3 minuti di mercoledì sera, quando improvvisamente la costa ha tremato per effetto di una scossa di magnitudo 3,5 localizzata come epicentro a 3 chilometri dalla battigia tra Riccione e Misano. La scossa non è stata preceduta da altre più piccole e non è stata seguita da uno sciame sismico. Si è trattato di un rilascio improvviso di energia nel sottosuolo. Il fatto che si sia avvertita in modo forte è dovuto anche all’epicentro localizzato ad appena 6 chilometri di profondità. Allo stesso modo la bassa profondità dell’origine del sisma ha limitato il raggio entro cui la scossa è stata avvertita nei territori circostanti. Resta quel boato sentito in modo forte , e la terra che trema.

Pochi secondi dopo i social sono stati invasi da messaggi su quanto era appena accaduto. Centinaia di post e commenti da parte di persone che si sono improvvisamente alzate dal letto e turisti che avrebbero voluto finite diversamente la serata. Non si sono tuttavia registrati danni e feriti. Smaltita la paura le persone se ne sono andate a dormire. Ieri mattina è partita la macchina amministrativa dei controlli sul territorio.

A Riccione il Comune ha attivato Geat per le verifiche di rito sugli edifici pubblici in caso di scosse. Non sono tuttavia emersi problemi o situazioni che richiedessero approfondimenti. Sopralluoghi anche a Rimini, ed anche in questo caso non sono stati rilevati problemi alle strutture. Potranno cominciare o proseguire senza problemi le attività dei centri estivi nelle strutture scolastiche e le varie attività negli edifici pubblici.

Andrea Oliva