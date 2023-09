"La pausa di vento e freddo è già terminata, il bel tempo è garantito fino a ottobre"

"Dopo la breve pausa dei giorni scorsi è tornata l’alta pressione e quindi temperature alte, sopra la media, sia nel fine settimana che nei primi giorni del mese di ottobre". Il meterologo Pierluigi Randi (meteocenter.it) ’fotografa’ il cielo sopra Rimini.

Quanto siamo sopra la media di stagione attualmente?

"Fino a 6-7 gradi. Ad oggi le massime nell’entroterra del riminese arrivano sui 26, sulla costa intorno ai 24-25 gradi. Ma probabilmente nel fine settimana saliranno rispettivamente a 29-30 gradi in collina e 27-28 sulla riviera. A fronte di massime costiere che, a fine settembre, non dovrebbero superare i 22-23 gradi".

Quanto alla pioggia?

"Niente in vista. Solo dal 5 ottobre in poi abbiamo qualche segnale di instabilità, tutto da confermare data la distanza temporale con quel periodo. Ma fino al 2-3 del mese prossimo splenderà il sole, anche se con possibile transito di qualche nuvola, in maniera ’sterile’, per così dire".

Insomma, niente pioggia?

"Niente di significativo".

Quanto alla temperatura del mare, ancora qualche bagnetto ci sta?

"Dopo le temperature da record che sono state egistrate durante l’estate, conseguenza del clima torrido che abbiamo avuto, sono un po’ scese. Ma l’alto Adriatico resta ancora circa 3 gradi sopra la norma, arrivando, almeno vicino alla costa dove i fondali sono più bassi e il riscaldamento maggiore, anche intorno ai 24 gradi, rispetto ai 21 del periodo".