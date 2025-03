La pazza corsa dei prezzi: "Anche il caffè è amaro"

Le bollette energetiche invernali hanno messo a dura prova i bilanci delle famiglie. Ma, avverte Federconsumatori, non c’è alcuna discesa in vista per il costo della vita. Al contrario la spesa continua a crescere a livelli record. L’inflazione a Rimini nel mese di febbraio - spiega l’associazione dei consumatori provinciale - si attesta al più 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente". Un valore consistente che assume proporzioni ben maggiori se si pensa che nel Paese il dato medio è di un punto percentuale inferiore, dunque 1,7%.

Cresce tutto, dalla tazzina del caffè al bar sotto casa o in piazza, 10 centesimi in più per un espresso, "con un aumento rispetto a un anno fa del 7,7%. Se il caffè sta diventando amaro non va meglio guadando le altre spese quotidiane.

"A preoccupare maggiormente le famiglie riminesi rimangono: le spese del carrello alimentare + 3,0 %; quelle per la casa (acqua,elettricità e gas ) +3,3%; le spese per la salute + 2,1% ; quelle per l’istruzione + 4,3%; servizi ricettivi e ristorazione + 5,4%". Una spinta al rialzo che pare inarrestabile. "Sicuramente fra le cause che determinano questi aumenti dei prezzi c’è sicuramente il costo del dell’energia; dei prodotti alimentari ed anche degli affitti, alimentato anche dall’alto numero di case destinate ai cosiddetti affitti brevi".

Non sempre ci si può adeguare ai nuovi prezzi. Così sempre più famiglie tirano la cinghia. "L’Osservatorio Federconsumatori ha rilevato, da tempo, una progressiva riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); una ricerca sempre più assidua di offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 49% dei cittadini); un aumento degli acquisti presso i discount (+11,9%). A questo si aggiunge la rinuncia alle cure. Secondo l’ultimo rapporto dalla Fondazione Gimbe, sono 4,5 milioni gli italiani costretti a farlo, dei quali circa 2,5 milioni rinunciano per motivi economici, aumentando così, significativamente, le disuguaglianze".

Sugli aumenti dei prezzi serve una puntuale politica nazionale, ma qualcosa si può fare, e per Federconsumatori non viene fatto, anche a livello locale. "Lo chiediamo da tempo, serve l’istituzione di un tavolo provinciale insieme a Mister prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi".

a.ol.