La pediatra, l’imprenditrice, lo chef, l’avvocato: ecco i candidati alle regionali della civica di Ugolini

Punta al 10 per cento la lista civica di Elena Ugolini, la candidata presidente dell’Emilia Romagna per il centrodestra. E a Rimini la civica ha finalmente sciolto le riserve sugli altri nomi che affiancheranno Cecilia Argentina, pediatra di 55 anni, ormai certa da giorni della candidatura al consiglio regionale. La lista civica della Ugolini nel collegio di Rimini schiererà, insieme a Cecilia Argentina, l’imprenditrice 57enne di Novafeltria Silvana Travaglini (già attiva col comitato cittadino di tutela dell’ospedale di Novafeltria); lo chef Robinson Pezzuol, 51 anni, titolare del locale 028alquadrato a Rimini e famoso per i suoi video di cucina sui social; infine l’avvocato Cristiano Pompili, 52 anni, di Riccione.

Questi i nomi scelti per la lista civica della Ugolini a Rimini. "Siamo una bella squadra di candidati – sottolinea Cecilia Argentina – formata da civici veri, impegnati nel territorio". Per Argentina, che è anche la vicesegretaria provinciale della Fimp (la Federazione dei medici pediatri) e per altri candidati della lista è la prima volta assoluta in campo.

"Conosco Elena Ugolini da oltre 30 anni, la stimo tanto e ho deciso di candidarmi – spiega ancora la Argentina – proprio perché credo tanto in lei e nel suo progetto politico, che vuole rimettere al centro le persone". Molto attivo a Rimini è anche il comitato elettorale della civica della Ugolini, formato da tanti imprenditori e professionisti. Tra i suoi membri c’è anche il medico (ed ex consigliere comunale) Domenico Samorani.