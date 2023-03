La Pellegrini si scatena a Riccione Brindisi e musica con Federica

È lei o non è lei? "Sì sì, è proprio lei". E scatta la caccia al selfie.. Inevitabile, se si trovi a far serata con Federica Pellegrini. Sabato l’ex campionessa olimpica è stata all’Autentico di Riccione, insieme al marito Matteo Giunta, per partecipare alla festa di compleanno di un’altra nuotatrice, Alice Mizzau. Alla serata nel locale riccionese hanno partecipato diversi atleti della nazionale di nuoto, tra cui il riminese Simone Sabbioni.

La Pellegrini, come detto, si è presentata a Riccione in compagnia del marito, con cui è reduce dalla nuova esperienza in tv con il reality di viaggio Pechino Express. Era in forma smagliante l’ex campionessa, che non si è negata all’affetto di tifosi e curiosi, posando per qualche selfie con loro. Ma la Pellegrini e gli altri invitati al compleanno hanno fatto serata in una saletta riservata, che la direzione dell’Autentico aveva messo loro a disposizione. Una festa tra amici, come si è visto anche dalle (tante) foto e dai video poi pubblicati sui social dalla stessa Pellegrini e dagli altri ospiti della serata. Per la festeggiata, l’atleta friulana Alice Mizzau (’Mizzy’ come la chiamano gli amici) che ha compiuto 30 anni, non sono mancati cori da stadio, brindisi e la torta con tanto di candeline. "Magic 30, benvenuta nel club Ali", la dedica della Pellegrini all’amica, che l’ex campionessa ha postato su Instagram, insieme alle foto della serata.

Dopo la lunga notte trascorsa tra musica e festeggiamenti, la Pellegrini e il marito sono ripartiti di buon mattino da Riccione. Non è il primo compleanno vip all’Autentico. Cinque mesi fa al locale si erano dati appuntamento ’Pecco’ Bagnaia’, il campione della Motogp, Marco Bezzecchi, Andrea Migno e altri piloti, per festeggiare il compleanno della fidanzata di un altro protagonista del Motomondiale, Luca Marini, fratello di Valentino Rossi.

ma.spa.