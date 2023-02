La Perla in festa per il ritorno del Carnevale

Una grande festa di Carnevale a Riccione, che inizierà ad accendersi già dal mattino. Quella di domani sarà una giornata di maschere, scherzi, sfilate per il divertimento dei bambini e l’allegria contagiosa per tutti. Al mattino l’antico borgo si anima in piazzetta Parri, con il caratteristico mercatino dove trovare oggetti curiosi frutto dell’estro e dell’abilità di artigiani locali, ma anche dolci tipici del Carnevale e prelibatezze culinarie da gustare per strada. Nel pomeriggio, il Carnevale in Paese entra nello spirito della festa con l’animazione curata da Creativa Eventi. A partire dalle 15, piazza Matteotti e Corso Fratelli Cervi si colorano per il divertimento di tutti i bambini, dove ad attenderli ci saranno postazioni con giochi e laboratori creativi e soprattutto una grande caccia al tesoro per stuzzicare la fantasia.