La Perla verde diventa capitale delle freccette

Riccione va a bersaglio con le freccette. Il Comune e la Federazione italiana gioco freccette hanno sottoscritto una collaborazione pluriennale che porterà la città ad essere la capitale italiana delle freccette. Ad ospitare gli eventi sarà il Playhall. È qui che si svolgeranno le principali competizioni della Figf a partire dal 14 e 15 settembre di quest’anno quando in città si svolgerà l’unica tappa italiana del circuito internazionale aperto a tutti i tesserati alla World Darts Federation e valida per la classifica mondiale Wdf. In settembre, per Italian Grand Masters e Italian Open, arriveranno 600 tra atleti e accompagnatori.

Le due competizioni rappresentano la tappa italiana del calendario internazionale della World Darts Federation, la federazione mondiale delle freccette. Due eventi che assegnano punti per la classifica mondiale maschile e femminile. Negli stessi giorni saranno organizzati anche due eventi internazionali ‘Youth’ dedicati ai ragazzi e alle ragazze con meno di 18 anni. Negli anni la manifestazione ha acquisito sempre più prestigio, richiamando i migliori giocatori da tutto il mondo.