La pesca è un affare: "Serve un Mercato ittico"

La pesca è un affare e il nuovo mercato ittico un’opportunità da non farsi scappare. Ne sono convinti a Palazzo Garampi. A snocciolare numeri è l’assessore all’ambiente Anna Montini a difesa dell’investimento nel futuro Mercato ittico. Un passo alla volta partendo dai dati. "Sento dire: la pesca è in calo e dunque perché investirci? Semplicemente non è vero e lo dimostrano i numeri – dice l’assessora -. Prendiamo gli ultimi cinque anni del mercato ittico di via Leurini. Se guardiamo ai quintali di pescato vediamo che il totale passa da 17.110 quintali a 15.495, mentre il fatturato è in aumento. Nel 2020 arrivava a 9 milioni e 498mila euro, mentre nel 2024 si è attestato su 10 milioni e 671 euro". Secondo l’assessora l’analisi può anche andare più indietro nel tempo senza che la tesi cambi. "Prendendo l’ultimo rapporto della Camera di commercio si può vedere la serie decennale. I quantitativi del pescato sono calati, dopo gli anni 2015-2016, a seguito delle disposizioni normative europee che hanno favorito la rottamazione (a Rimini in quegli anni hanno aderito solo 5 imbarcazioni su circa 90) e successivamente hanno ridotto i giorni di pesca settimanali da portandoli, a partire dal 2018, da 5 agli odierni 3 ora stabilizzati". Se questo non dovesse essere sufficiente a giustificare l’investimento in una nuova struttura, l’assessora porta a sostegno della propria tesi "alcuni dati più recenti relativamente al Mercato ittico di Rimini. In agosto il fatturato è cresciuto del 9%, il pescato del 4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In settembre, dopo la riapertura della pesca, ci sono state 18.986 casse vendute (+31%) e un fatturato di 730.907 euro (+42.20%), oltre a un pescato di 113 quintali (+13,90%). Nel settembre di un anno fa le casse vendute erano 14.452, il fatturato 514.389 euro, e il pescato circa 100 quintali".

I numeri portati da Anna Montini a sostegno del progetto di un nuovo Mercato ittico si scontrano con le perplessità del comitato Sinistra del porto che contesta il progetto, vedendone un doppione visto che già il Caar (Centro agroalimentare) sta investendo 10 milioni di euro per il proprio mercato del pesce. "Quello del Caar non è un mercato ittico - ribatte l’assessora -. Quello non è un finanziamento per la realizzazione di un vero mercato ittico. Attualmente al Caar operano tre grossisti che trattano pesce (non si tratta di pescatori) ed è a questo comparto che è destinato il padiglione 4, per dare loro un po’ più spazio di quello che attualmente hanno. Non si tratta in alcun modo di un mercato ittico con sistema di vendita all’asta".

Andrea Oliva