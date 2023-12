La pescheria Scacin diventa bottega storica: "Simbolo della città"

Non c’è riccionese che non abbia comprato almeno una volta il pesce da Scacin, ora la rinomata bottega in Corso Fratelli Cervi, a Riccione, ha ottenuto il marchio di "Bottega storica". Aperta 52 anni fa, da quattro generazioni è gestita dalla stessa famiglia che ieri ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalla sindaca Daniela Angelini. Dopo oltre mezzo secolo l’attività mantiene le caratteristiche di un tempo e soprattutto la freschezza del prodotto. La storia della bottega affonda le radici nel 1971, quando Esterina Pesaresi ebbe l’ottima intuizione di trasformare quel carretto col quale portava il pesce nei viali frequentati di Riccione in un negozio. Da allora, tra tante soddisfazioni, la pescheria ha sempre viaggiato a gonfie vele. Lo conferma la nipote Claudia Bartolini, che ora gestisce l’attività nel cuore del centro storico con i genitori Oreste e Mirella e il figlio Matteo. "Siamo orgogliosi di ricevere questo premio e di entrare a far parte delle eccellenze del commercio di Riccione – commenta –. Tuttora mio babbo Oreste, quasi ottantenne, con grande passione ci affianca in alcune attività. E’ bello vederlo lavorare accanto a mio figlio Matteo, che ha 23 anni e ogni mattina si alza alle 4 per acquistare il pesce fresco al mercato ittico insieme al nonno". "L’iscrizione della pescheria Scacin nell’Albo delle Botteghe Storiche – sottolinea Alfredo Rastelli di Confcommercio Riccione – considerati i tanti anni di attività e punto di riferimento per Riccione Paese, è un atto dovuto".

Nives Concolino