La peste tra preghiere, morti e camici

Al teatro Galli di Rimini è andato in scena lo spettacolo ’La Peste di Camus’ di Serena Sinigaglia.

Sedici aprile 1940. È una normale mattina a Orano in Algeria, ma la quotidianità sta per trasformarsi in un’orrenda tragedia. Le strade iniziano a riempirsi di ripugnanti cadaveri di ratti, che annunciano l’arrivo di una nera sciagura. Inizia così il romanzo ‘La Peste’ di Albert Camus, del quale Serena Sinigaglia è riuscita egregiamente a creare una sua versione scenica, unica fin dalla sua prima, andata in scena lo scorso 2 febbraio al teatro Galli di Rimini.

Il pubblico rivive quei tragici anni attraverso lo sguardo di Bernard Rieux, medico della città, che viene interpretato con molta bravura scenica, mostrando la testimonianza di quel periodo che aveva sprofondato Orano nella disperazione più buia e profonda. I cinque attori sul palcoscenico riflettono paure, amori e dolori dei personaggi con un’umanità strabiliante e con l’autentico terrore di essere infettati.

Tra sacchi di sabbia disseminati sul palco, si muovono e si elevano per essere focalizzati nei loro sentimenti più intimi e spesso egoisti. Lo spettacolo mostra la peste con un abito da becchina insolente, che prende per mano sia vecchi che giovani e dona alla città un silenzio lamentoso e raccapricciante. Rieux, solo nel suo camice bianco, viene ignorato dal prefetto della città e aiutato dal viaggiatore Tarrou, che con alcuni volontari si mette a fianco del dottore, creando così un legame basato sul dovere e l’amicizia. I ricordi di quegli anni si mischiano tra i ratti, le parole folli del ricercato Cottard, le preghiere, gli amori lontani, i morti e i camici.

Il pubblico viene catturato dalla scena e empatizza con i protagonisti, sorridendo o ammutolendo.

Rieux viene pressato tra le urla e le pustole nere dei pazienti, e a poco a poco si porta sulle spalle decine di vite sospese a un filo. La pestilenza apre le porte all’umanità dei personaggi, sospesi a un filo che li unisce tutti e che li porta sullo stesso piano. La sabbia scende a poco a poco a terra e i malati, come il pubblico, attendono con terrore che l’ultimo granello non cada mai dal sacco.

Applausi scroscianti e calorosi elogi arrivano sul palco ai cinque attori e a quest’opera molto vicina a noi.

Nicolò Bucci IV S,

Istituto Gobetti di Morciano